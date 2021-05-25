Назначен новый глава "Моссада"

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о назначении нового главы "Моссада"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о назначении нового главы "Моссада".

Как передает Report со ссылкой на издание detaly.co.il, с 1 июня разведывательную службу возглавит 56-летний Давид Барнеа. Он сменит на этом посту Йоси Коэна, который уйдет из спецслужбы после 38 лет работы.

Об этом Нетаньяху сообщил 24 мая, на церемонии вручения наград отличившимся сотрудникам "Моссада".

Давид Барнеа служил в спецподразделении генштаба ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) "Сайерет маткаль". Вступил в ряды "Моссада" в 1996 году, был командиром оперативных подразделений в Израиле и за рубежом. С 2013 по 2019 год руководил отделом "Цомет" в "Моссаде". С 2019 года по сегодняшний день он является заместителем главы "Моссада".