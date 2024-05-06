СМИ: В ЕС появится надзорный орган, который будет регулировать работу Telegram

В Европейском союзе появится надзорный орган, который будет регулировать работу мессенджера Telegram.

В Европейском союзе появится надзорный орган, который будет регулировать работу мессенджера Telegram.

Об этом сообщает Report со ссылкой на бельгийское издание De Standaard.

По информации издания, Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT) будет следить за тем, как Telegram реагирует на распространение незаконного контента в мессенджере, например, на призывы к насилию или нелегальную продажу оружия.

В случае если компания не будет реагировать на жалобы пользователей, регулятор сможет ее оштрафовать.

Отмечается, что BIPT ожидает официального назначения в качестве регулятора.