СМИ: В ЕС появится надзорный орган, который будет регулировать работу Telegram

В Европейском союзе появится надзорный орган, который будет регулировать работу мессенджера Telegram.
Об этом сообщает Report со ссылкой на бельгийское издание De Standaard.
По информации издания, Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT) будет следить за тем, как Telegram реагирует на распространение незаконного контента в мессенджере, например, на призывы к насилию или нелегальную продажу оружия.
В случае если компания не будет реагировать на жалобы пользователей, регулятор сможет ее оштрафовать.
Отмечается, что BIPT ожидает официального назначения в качестве регулятора.