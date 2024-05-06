Токаев обсудил с Вучичем свой визит в Сербию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить Сербию с официальным визитом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить Сербию с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила Акорда.

Он провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем.

"Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества, включая ... организацию визита президента Казахстана в Белград во второй половине года", - говорится в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных тем региональной и международной повестки дня.