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Токаев обсудил с Вучичем свой визит в Сербию

Токаев обсудил с Вучичем свой визит в Сербию Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить Сербию с официальным визитом.
Другие страны
6 мая 2024 г. 17:37
Токаев обсудил с Вучичем свой визит в Сербию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить Сербию с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила Акорда.

Он провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем.

"Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества, включая ... организацию визита президента Казахстана в Белград во второй половине года", - говорится в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных тем региональной и международной повестки дня.

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