Назарбаев ушел с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана

Он поблагодарил членов Ассамблеи за поддержку

Бывший казахстанский президент Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана и передает эти полномочия действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Я хочу двигаться дальше, это тоже для меня серьезный шаг, эмоциональный для меня, так как с 1995 года я стоял у истоков создания Ассамблеи народа Казахстана, возглавлял ее", - сказал Назарбаев в ходе сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Он поблагодарил членов Ассамблеи за поддержку.

"Мне пожизненно принадлежит право возглавлять Ассамблею народа Казахстана, я всегда с вами буду, не отказываюсь… Ассамблея народа Казахстана должна стоять рядом с действующим президентом… Я решил передать мое право возглавлять Ассамблею народа Казахстана президенту Касым-Жомарту Токаеву", - сказал Назарбаев.