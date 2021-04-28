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Назарбаев ушел с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана

Назарбаев ушел с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана Он поблагодарил членов Ассамблеи за поддержку
Другие страны
28 апреля 2021 г. 15:17
Назарбаев ушел с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана

Бывший казахстанский президент Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана и передает эти полномочия действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Я хочу двигаться дальше, это тоже для меня серьезный шаг, эмоциональный для меня, так как с 1995 года я стоял у истоков создания Ассамблеи народа Казахстана, возглавлял ее", - сказал Назарбаев в ходе сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Он поблагодарил членов Ассамблеи за поддержку.

"Мне пожизненно принадлежит право возглавлять Ассамблею народа Казахстана, я всегда с вами буду, не отказываюсь… Ассамблея народа Казахстана должна стоять рядом с действующим президентом… Я решил передать мое право возглавлять Ассамблею народа Казахстана президенту Касым-Жомарту Токаеву", - сказал Назарбаев.

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Версия на английском языке Nazarbayev resigns as Chairman of Assembly of People of Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Nazarbayev Qazaxıstan Xalqının Assambleyasının sədri vəzifəsindən istefa verib

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