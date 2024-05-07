Премьер Австралии назвал неприемлемыми действия НОАК в Желтом море

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал поведение китайских военных, выпустивших световую ракету в сторону вертолета австралийских ВМС, непрофессиональным и неприемлемым.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал поведение китайских военных, выпустивших световую ракету в сторону вертолета австралийских ВМС, непрофессиональным и неприемлемым.

Как передает Report, такое заявление Э.Альбанезе сделал в эфире телеканала 9News.

"Мы ясно дали понять Китаю, что действия их военных непрофессиональны и совершенно неприемлемы. Австралийские военнослужащие выполняют важную работу, находясь в международных водах и в международном воздушном пространстве, они обеспечивают режим соблюдения санкций Организации Объединенных Наций в отношении Северной Кореи и не должны подвергаться никакому риску", - сказал Альбанезе.

Он также отметил, что Канберра уже отправила Пекину "соответствующие сигналы по всем каналам и всеми имеющимися в распоряжении средствами, в том числе публичными". "Мы, что очень важно, четко обозначали свою позицию на дипломатическом уровне, на уровне правительств, а также на уровне Минобороны, недвусмысленно заявив, что такое поведение неприемлемо", - подчеркнул премьер, указав, что "Пекин пока не ответил на эти сигналы".