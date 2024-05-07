The Times: Плохая система борьбы с дронами повышает риск теракта на Олимпиаде

Французская система обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов Parade, которая будет использоваться на Олимпийских играх 2024 года в Париже, способна определять лишь один из трех дронов в плотной городской застройке, что повышает риск т

Французская система обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов Parade, которая будет использоваться на Олимпийских играх 2024 года в Париже, способна определять лишь один из трех дронов в плотной городской застройке, что повышает риск террористической атаки с помощью беспилотников.

Как передает Report , об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на экспертов.

По их мнению, Parade, разработанная концерном Thales за €350 млн, далека от того, чтобы считаться "превосходной" системой. Согласно одному из специалистов, который знаком с ходом ее испытаний, Parade зачастую принимает за беспилотники вентиляторы кондиционеров и обнаруживает дроны лишь на расстоянии до 800 м. В то же время отмечается, что это лишь одна из систем, которые будут применяться для обеспечения безопасности во время Олимпийских игр. Также будут задействованы британские системы радиоэлектронного подавления аппаратов.

Газета напомнила, что Parade уже использовалась в целях безопасности во время чемпионата мира по регби, который прошел во Франции осенью 2023 года. Тогда система обнаружила 55 случаев использования беспилотников, у операторов которых отсутствовало разрешение на их эксплуатацию.