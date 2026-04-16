Наваф Салам приветствовал прекращение огня между Израилем и Ливаном

Премьер-министр Ливана Наваф Салам приветствует установление режима прекращения огня между Израилем и Ливаном, которое было ключевым требованием Бейрута.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

"Я приветствую объявление о прекращении огня, сделанное президентом США Дональдом Трампом. Это ключевое требование Ливана, к которому мы стремились с первого дня войны, и которое было нашей главной целью на встрече в Вашингтоне во вторник", - написал он.

Он поздравил всех граждан Ливана с достигнутым результатом, выразил соболезнования семьям погибших и подтвердил солидарность с ранеными и вынужденными переселенцами, выразив надежду на их скорейшее возвращение.

"Я также не могу не поблагодарить все страны региона и мира за приложенные ими усилия для достижения этого результата, особенно США, Францию и Европейский союз, а также всех арабских братьев, в первую очередь Саудовскую Аравию и Египет, а также Катар и Иорданию", - добавил Салам.

Отметим, что президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня с сегодняшнего дня по итогам его телефонных разговоров с лидерами двух стран.