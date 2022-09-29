В НАТО выразили озабоченность в связи с повреждениями на нитках "Северного потока"

Повреждение трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность.

Повреждение трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении НАТО.

"Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем проводимые расследования для определения происхождения ущерба",- сообщается в заявлении Альянса.



Отмечается, что "любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено единым и решительным ответом".

27 cентября поставки российского газа по "Северному потоку" - основному маршруту экспорта газа из России в Европу - были полностью остановлены. Согласно информации властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.