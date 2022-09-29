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В НАТО выразили озабоченность в связи с повреждениями на нитках "Северного потока"

В НАТО выразили озабоченность в связи с повреждениями на нитках "Северного потока" Повреждение трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность.
Другие страны
29 сентября 2022 г. 13:34
В НАТО выразили озабоченность в связи с повреждениями на нитках Северного потока

Повреждение трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении НАТО.

"Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем проводимые расследования для определения происхождения ущерба",- сообщается в заявлении Альянса.

Отмечается, что "любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено единым и решительным ответом".

27 cентября поставки российского газа по "Северному потоку" - основному маршруту экспорта газа из России в Европу - были полностью остановлены. Согласно информации властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

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Версия на азербайджанском языке NATO: “Şimal axını” kəmərlərinin zədələnməsi dərin narahatlıq doğurur”
Версия на английском языке NATO expresses concern over damage to Nord Stream lines

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