НАТО принял Стратегическую концепцию альянса

На саммите НАТО лидеры утвердили новую стратегическую концепцию Альянса до 2030 года.
Как передает Report со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur (DPA), в документе Россию назвали самой важной и прямой угрозой альянсу.
В коммюнике саммита НАТО также говорится, что «Китай бросает вызов нашим интересам, безопасности и ценностям и пытается нарушить основанный на правилах международный порядок».
Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новая стратегическая концепция НАТО станет "чертежом" строительства будущего НАТО.