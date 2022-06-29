НАТО принял Стратегическую концепцию альянса

На саммите НАТО лидеры утвердили новую стратегическую концепцию Альянса до 2030 года.

На саммите НАТО лидеры утвердили новую стратегическую концепцию Альянса до 2030 года.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur (DPA), в документе Россию назвали самой важной и прямой угрозой альянсу.

В коммюнике саммита НАТО также говорится, что «Китай бросает вызов нашим интересам, безопасности и ценностям и пытается нарушить основанный на правилах международный порядок».

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новая стратегическая концепция НАТО станет "чертежом" строительства будущего НАТО.