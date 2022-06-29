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НАТО принял Стратегическую концепцию альянса

НАТО принял Стратегическую концепцию альянса На саммите НАТО лидеры утвердили новую стратегическую концепцию Альянса до 2030 года.
Другие страны
29 июня 2022 г. 16:49
НАТО принял Стратегическую концепцию альянса

На саммите НАТО лидеры утвердили новую стратегическую концепцию Альянса до 2030 года.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur (DPA), в документе Россию назвали самой важной и прямой угрозой альянсу.

В коммюнике саммита НАТО также говорится, что «Китай бросает вызов нашим интересам, безопасности и ценностям и пытается нарушить основанный на правилах международный порядок».

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новая стратегическая концепция НАТО станет "чертежом" строительства будущего НАТО.

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Версия на азербайджанском языке NATO sammitində Alyansın yeni strateji konsepsiyası qəbul edilib

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