Генсек НАТО: Новая стратегическая концепция назовет РФ прямой угрозой альянсу

На саммите НАТО примут новую Стратегическую концепцию, которая назовет Россию прямой угрозой альянсу и станет "чертежом" строительства будущего НАТО.

На саммите НАТО примут новую Стратегическую концепцию, которая назовет Россию прямой угрозой альянсу и станет "чертежом" строительства будущего НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на саммит в Мадриде.

"Мы примем новую Стратегическую концепцию нашего альянса, которая станет "чертежом", как привести альянс в будущий более конкурентный и опасный мир и как обеспечить в нем безопасность НАТО и почти миллиарда его граждан, - сказал Столтенберг. - Прошлая Стратегическая концепция была принята в 2010 году, и в ней Россия была названа стратегическим партнером. Новая Стратегическая концепция назовет РФ главной угрозой безопасности альянса", - сказал он.