НАТО: Мы всегда будет делать всё необходимое для защиты наших союзников
- 30 марта, 2026
- 20:10
НАТО прокомментировал сегодняшний инцидент с запуском ракеты из Ирана в Турцию.
Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице Альянса в соцсети Х.
"В понедельник, 30 марта, НАТО вновь успешно перехватила иранскую баллистическую ракету, направлявшуюся в сторону Турции. Альянс готов к подобным угрозам и всегда будет делать всё необходимое для защиты всех союзников", - говорится в сообщении.
Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщило, что в восточной части Средиземного моря была нейтрализована запущенная из Ирана баллистическая ракета.
Последние новости
20:13
США и Израиль сбили самолет с гумпомощью для ИранаВ регионе
20:10
НАТО: Мы всегда будет делать всё необходимое для защиты наших союзниковДругие страны
20:05
Фото
Видео
"FIFA Series – 2026": Завершился первый тайм матча Азербайджан – Сьерра-Леоне – ОБНОВЛЕНО-2Футбол
19:56
Барро: Франция выступает против войны США и Израиля с Ираном - ОБНОВЛЕНОВ регионе
19:45
Видео
МЧС эвакуировало с подтопленных территорий 547 человекПроисшествия
19:41
Минобороны Азербайджана осудило запуск ракеты из Ирана в ТурциюАрмия
19:30
Иран предупредил Совбез ООН в связи с Ормузским проливомВ регионе
19:19
Число погибших при израильских атаках на Ливан достигло 1 247Другие страны
19:07
Фото
Видео