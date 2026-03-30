НАТО: Мы всегда будет делать всё необходимое для защиты наших союзников

НАТО прокомментировал сегодняшний инцидент с запуском ракеты из Ирана в Турцию.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице Альянса в соцсети Х.

"В понедельник, 30 марта, НАТО вновь успешно перехватила иранскую баллистическую ракету, направлявшуюся в сторону Турции. Альянс готов к подобным угрозам и всегда будет делать всё необходимое для защиты всех союзников", - говорится в сообщении.

Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщило, что в восточной части Средиземного моря была нейтрализована запущенная из Ирана баллистическая ракета.