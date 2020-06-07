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НАТО готовится к возможной второй волне пандемии коронавируса

​НАТО готовится к возможной второй волне пандемии коронавируса

НАТО разрабатывает план оказания помощи членам альянса и партнерам на случай второй волны пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag.

"Мы должны согласовать наши планы, с тем чтобы можно было быстрее и лучше помочь членам НАТО и странам-партнерам, которые тесно связаны с альянсом", - сказал он. По словам генсека, речь идет о скоординированных действиях по борьбе с пандемией.

Столтенберг сообщил, что конкретные планы будут представлены министрам обороны членов альянса на видеоконференции в середине июня. Они касаются, в частности, предоставления транспорта для перевозки медикаментов, создания складов для хранения защитной одежды и медицинской продукции.

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