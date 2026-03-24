Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    NASA приостановило создание окололунной станции Gateway

    Другие страны
    • 24 марта, 2026
    • 19:49
    NASA приостановило создание окололунной станции Gateway

    Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приостанавливает реализацию проекта по созданию окололунной станции Gateway.

    Как передает Report, об этом заявил руководитель американского космического ведомства Джаред Айзекман на конференции в Вашингтоне.

    По его словам, NASA сосредоточится на строительстве базы на поверхности естественного спутника Земли.

    "Никого не должно удивить то, что мы приостанавливаем Gateway в его нынешнем виде и нацеливаемся на инфраструктуру, обеспечивающую продолжительное пребывание на поверхности Луны", - сказал он.

    Айзекман уточнил, что NASA, "несмотря на ряд серьезных проблем с оборудованием и графиком", направит на выполнение этой задачи ресурсы, предназначавшиеся ранее для создания станции Gateway.

    "База на Луне не появится в одночасье. В последующие семь лет мы вложим около $20 млрд и построим ее в ходе десятков миссий", - добавил Айзекман.

    NASA to cancel orbiting lunar station
    Последние новости

