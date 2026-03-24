NASA Ay yaxınlığında "Gateway" stansiyasının qurulmasını dayandırıb
- 24 mart, 2026
- 22:59
ABŞ-nin Aeronavtika və Kosmik Fəzanın Tədqiqi üzrə Milli İdarəsi (NASA) Ay yaxınlığında "Gateway" stansiyası layihəsini dayandırıb.
"Report"un məlumatına görə, NASA rəhbəri Cared Ayzekman bunu Vaşinqtonda keçirilən konfransda açıqlayıb.
O bildirib ki, NASA Yer kürəsinin təbii peykinin səthində baza qurmağa diqqət yetirəcək.
"Gateway"i hazırkı formada dayandırmağımız və Ay səthində uzunmüddətli mövcudluğu dəstəkləyən infrastruktura diqqət yetirməyimiz heç kimi təəccübləndirməməlidir", - o deyib.
Ayzekman aydınlaşdırıb ki, NASA bir sıra ciddi avadanlıq və cədvəldəki çətinliklərə baxmayaraq, əvvəllər "Gateway" stansiyası üçün ayrılmış resursları bu işə sərf edəcək.
"Ayda baza bir gecədə görünməyəcək. Növbəti yeddi il ərzində təxminən 20 milyard dollar sərmayə qoyacaq və onu onlarla missiya ərzində tikəcəyik", - NASA rəhbəri əlavə edib.