Нападение на юго-востоке Нигерии

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Баку. 2 января. REPORT.AZ/Одна из деревень в штате Бенуэ на юго-востоке Нигерии сегодня подверглась нападению скотоводов-кочевников народности фулани, в результате нападения по меньшей мере 50 человек погибли, еще большое число людей пострадало. Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, эту информацию подтвердил губернатор штата Бенуэ Самуэль Ортом.

С.Ортом сегодня сообщил, что данное нападение вылилось в избиение жителей деревни, среди погибших также очень много детей.

Штат Бенуэ входит в так называемый "Средний пояс" Нигерии. В этом поясе имеется напряженность в отношениях и часто происходят столкновения между скотоводами-кочевниками народности фулани и занимающимися в основном земледелием христианами.