Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе

    Налоговая служба США отправила в отпуск почти половину сотрудников из-за шатдауна

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 00:18
    Налоговая служба США отправила в отпуск почти половину сотрудников из-за шатдауна

    Служба внутренних доходов США (IRS, налоговое ведомство) временно отправила в отпуска почти половину своих сотрудников из-за частичной приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдауна).

    Как передает Report, об этом говорится в опубликованном ведомством документе.

    Согласно этому заявлению, из 74,3 тыс. сотрудников в той или иной степени продолжать работу будут только 39,9 тыс. человек (около 53,6%). Еще 34,4 тыс. временно отправлены в отпуск.

    Отметим, что Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (08:00 по Баку) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

    Служба внутренних доходов США шатдаун отпуск

    Последние новости

    00:18

    Налоговая служба США отправила в отпуск почти половину сотрудников из-за шатдауна

    Другие страны
    00:00

    Минуло 5 лет со дня освобождения Гадрута от оккупации

    Карабах
    23:57

    В Дамаске прогремел мощный взрыв на оружейном складе

    Другие
    23:47

    РФ и Казахстан подписали меморандум о строительстве нового магистрального газопровода

    В регионе
    23:39

    Трамп может в конце недели посетить Ближний Восток

    Другие страны
    23:24

    СМИ: Посредники дали ХАМАС и Израилю время до пятницы для заключения соглашения

    Другие страны
    23:05

    Рейтинг Макрона на посту президента Франции рухнул до 14%

    Другие страны
    22:58

    Зеленский пригрозил РФ ассиметричными ударами

    Другие страны
    22:58

    NBC: ИИ стали использовать вместо услуг адвоката в США

    Другие страны
    Лента новостей