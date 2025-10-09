ABŞ-də Daxili Gəlir Xidməti işçilərinin təxminən yarısını məzuniyyətə göndərib
Digər ölkələr
- 09 oktyabr, 2025
- 01:43
ABŞ Daxili Gəlir Xidməti federal hökumətin qismən bağlanması səbəbindən işçilərinin təxminən yarısını müvəqqəti olaraq məzuniyyətə göndərib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə xidmətin dərc etdiyi sənəddə deyilir.
Açıqlamaya görə, 74,300 işçidən yalnız 39,900-ü (təxminən 53,6%) müəyyən dərəcədə işləməyə davam edəcək. Daha 34,400 nəfər müvəqqəti olaraq məzuniyyətə göndərilib.
Qeyd edək ki, ABŞ federal hökuməti maliyyə çatışmazlığı səbəbindən oktyabrın 1-də gecə yarısı (Bakı vaxtı ilə saat 08:00) fəaliyyətini qismən dayandırıb.
Bu, Konqresdəki hakim Respublikaçı və müxalif Demokratik partiyaların nümayəndələrinin səhiyyə də daxil olmaqla bir sıra xərc maddələri üzrə razılığa gələ bilməmələri səbəbindən baş verib.
Son xəbərlər
02:07
ABŞ səlahiyyətliləri Antifa hərəkatını maliyyələşdirənlərə qarşı tədbir görəcəkDigər ölkələr
01:54
KİV: "HƏMAS" bütün israilli girovları azad etməyə razılaşıbDigər ölkələr
01:43
ABŞ-də Daxili Gəlir Xidməti işçilərinin təxminən yarısını məzuniyyətə göndəribDigər ölkələr
01:15
NBC: ABŞ-də hüquqi xidmətlər əvəzinə süni intellektdən istifadə olunurDigər ölkələr
00:47
Tofiq Musayev: Azərbaycan münaqişə zamanı törədilmiş çoxsaylı vəhşilikləri beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq araşdırıbXarici siyasət
00:15
Lekornu: Fransanın yeni baş nazirinin adı 48 saat ərzində açıqlana bilərDigər ölkələr
00:00
Hadrutun işğaldan azad olunmasından 5 il ötürQarabağ
23:41
Tramp bu həftəsonu Yaxın Şərqə səfər edə bilərDigər ölkələr
23:33