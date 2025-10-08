Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Сенат США вновь не принял законопроекты о финансировании правительства

    08 октября, 2025
    • 21:52
    Сенат США вновь не принял законопроекты о финансировании правительства

    Сенат Конгресса США уже в шестой раз за последние недели отклонил два предложенных партиями законопроекта, направленных на обеспечение финансирования работы федерального правительства, которое сейчас частично приостановлено.

    Как передает Report, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

    Разработанный республиканцами и ранее одобренный Палатой представителей документ в ходе процедурного голосования получил поддержку 54 членов Сената, против выступили 45. Внесенный демократами законопроект поддержали 47 сенаторов, против высказались 52. Для одобрения в верхней палате Конгресса требуется набрать не менее 60 голосов.

    Сенаторам пока не удалось достичь договоренностей, которые бы позволили прекратить частичную приостановку работы федерального правительства США (шатдаун). Она началась в полночь на 1 октября (08:00 по бакинскому времени) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

