Найдены 12 членов экипажа затонувшего между Южной Кореей и Японией судна

Из 22 членов экипажа затонувшего в водах между Южной Кореей и Японией гонконгского судна найдены 12 человек. Но 11 из них находятся без сознания, береговая охрана Южной Кореи и Японии продолжает совместную поисковую операции.

Из 22 членов экипажа затонувшего в водах между Южной Кореей и Японией гонконгского судна найдены 12 человек. Но 11 из них находятся без сознания, береговая охрана Южной Кореи и Японии продолжает совместную поисковую операции.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рёнхап.

Ранее сообщалось, что зарегистрированное в Гонконге грузовое судно с 22 людьми на борту затонуло в Восточно-Китайском море в районе острова Дандзё, относящегося к японской префектуре Нагасаки. Телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии сообщал о спасении четырех человек.

По данным агентства, судно Jin Tian с 22 членами экипажа на борту, перевозившее древесину, затонуло в 148,2 километра к юго-востоку от города Согвипхо на острове Чеджудо на юге Южной Кореи в среду в 01.45. В команде 14 китайцев и восемь человек из Мьянмы.