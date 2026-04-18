Наим Касем: Закрытие Ормуза способствовало прекращению атак Израиля на Ливан
Другие страны
- 18 апреля, 2026
- 23:35
Лидер ливанского движения "Хезболлах" Наим Касем выразил признательность Ирану за закрытие Ормузского пролива.
Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, лидер группировки отметил, что благодаря данному решению атаки Израиля на Ливан прекратились.
"Мы благодарны за поддержку Ирана; закрытие Ормузского пролива вынудило США и Израиль прекратить атаки на Ливан", - утверждал Касем.
По его мнению, без вооруженного сопротивления перемирие не было бы достигнуто: "Враг не смог добиться своих целей в Ливане, мы не сдались за 45 дней войны".
