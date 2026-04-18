İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Digər ölkələr
    • 18 aprel, 2026
    • 23:20
    Naim Qasem: Hörmüz boğazının bağlanması ilə İsrailin Livana hücumları dayandırılıb

    "Hizbullah" qruplaşmasının rəhbəri Naim Qasem Hörmüz boğazının bağlanmasına görə, İrana təşəkkür edib.

    "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, N. Qasem Hörmüz boğazının bağlanması ilə İsrailin Livana hücumlarının dayandığını xatırladıb.

    "İranın dəstəyinə görə minnətdarıq; Hörmüz boğazının bağlanması Amerika və İsraili Livana qarşı hücumları dayandırmağa məcbur edib", – o bildirib.

    Onun fikrincə, silahlı müqavimət olmasa, atəşkəs əldə edilməzdi: "Düşmən Livanda istəyinə çata bilməyib, 45 günlük savaşda təslim olmadıq".

    Наим Касем: Закрытие Ормуза способствовало прекращению атак Израиля на Ливан

