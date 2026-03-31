На западе Пакистана террористы взорвали газопровод
    На западе Пакистана террористы взорвали газопровод

    Другие страны
    • 31 марта, 2026
    • 10:38
    В городе Харнай на западе Пакистана боевики взорвали газопровод, в результате чего поставки газа в Кветту и Верхний Белуджистан частично были нарушены.

    Как передает Report, об этом сообщила пакистанская газета The Express Tribune.

    В результате взрыва была повреждена труба газопровода, принадлежащего местной энергетической компании Sui Southern Gas Company (SSGC). Представитель компании подтвердил факт аварии, сообщив, что выехавшие на место специалисты перекрыли подачу газа и потушили пожар, однако газопровод полностью выведен из строя.

    Представитель SSGC заявил, что ремонт поврежденного участка трубопровода начнется, как только будет получено разрешение от правоохранительных органов. Ожидается, что ремонтные работы займут от 12 до 24 часов, после чего подача газа будет восстановлена.

    Взрыв в Пакистане Sui Southern Gas Company
