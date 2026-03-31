    Terrorçular Pakistanın qərbində qaz kəmərini partladıblar

    Pakistanın qərbindəki Harnay şəhərində yaraqlılar qaz kəmərini partladıblar, nəticədə Kvetta və Yuxarı Bəlucistana qaz təchizatı qismən dayandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın "The Express Tribune" qəzetinin məlumatında deyilir.

    Partlayış nəticəsində yerli enerji şirkəti "Sui Southern Gas Company"yə (SSGC) məxsus qaz kəmərinin borusu zədələnib. Şirkətin nümayəndəsi qəzanı təsdiqləyərək bildirib ki, hadisə yerinə gələn mütəxəssislər qaz təchizatını dayandırıb və yanğını söndürüblər, lakin qaz kəməri tamamilə sıradan çıxıb.

    SSGC-nin nümayəndəsi bəyan edib ki, boru kəmərinin zədələnmiş hissəsinin təmirinə hüquq-mühafizə orqanlarından icazə alındıqdan sonra başlanılacaq. Təmir işlərinin 12-24 saat davam edəcəyi və bundan sonra qaz təchizatının bərpa olunacağı gözlənilir.

    На западе Пакистана террористы взорвали газопровод
    Terrorist attack on gas pipeline cuts supply in western Pakistan

    Son xəbərlər

    11:56

    İrandan Azərbaycana indiyədək 3 146 şəxs təxliyə olunub

    Digər
    11:49

    Binəli Yıldırım: 31 Mart soyqırımı bütün Türk dünyasının ortaq yaddaşıdır

    Region
    11:47

    Azərbaycanda əmək miqrasiyası üzrə sazişlər hazırlanacaq

    Biznes
    11:33

    İsmayıllıda 2 nəfərin öldüyü avtoqəzada yaralananlar xəstəxanadan evə buraxılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:31

    Qana millisinin baş məşqçisi Otto Addo vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb

    Futbol
    11:27

    Azərbaycanda iş yerlərində ayrı-seçkilik və qısnamaya qarşı hüquqi baza gücləndirilə bilər

    Biznes
    11:27

    İndoneziya BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını tələb edib

    Digər ölkələr
    11:26

    Xüsusi icra məmuru olmaq istəyənlər üçün müsabiqə elan edilib

    Daxili siyasət
    11:20

    Azərbaycan iki ayda Aİ ölkələri ilə 2,8 milyard dollarlıq ticarət aparıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti