На западе Нигера начали военные учения

Армии Нигера, Мали, Буркина-Фасо, Чада и Того начали совместные военные учения на западе Нигера на границе с Мали.

Армии Нигера, Мали, Буркина-Фасо, Чада и Того начали совместные военные учения на западе Нигера на границе с Мали.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство обороны Нигера.

В этом районе, где активны террористические группировки, с 27 мая в учебном центре спецназа в Тиллии проходят учения, включающие в себя тактические маневры и работу с местным населением, следует из пресс-релиза ведомства. Учения были инициированы с целью укрепить оперативные возможности и устойчивость вооруженных сил пяти стран перед лицом всех потенциальных угроз. Они продлятся до 3 июня и станут первыми совместными военными учениями этих стран.

Учебный центр спецназа Тиллия, в котором проводятся учения, с 2021 года финансировался Германией. В марте 2021-го в результате нападений на несколько соседних деревень здесь был убит 141 мирный житель. В сентябре 2022 года США оснастили центр военной техникой стоимостью 13 млн долларов.

В марте Нигер разорвал военное соглашение с США, согласно которому на севере африканской страны была создана американская база БПЛА. Власти республики указали, что соглашение было навязано и не отвечало интересам народа. В конце 2023 года в Нигере насчитывалось около 1,1 тыс. военных США, большинство из них - на базе ВВС близ Агадеса. 10 апреля в столицу Нигера прибыли первые российские инструкторы, которые также доставили средства ПВО и военную технику.