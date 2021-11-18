На западе Канады объявлен режим ЧС из-за сильных ливней

В канадской провинции Британская Колумбия введен режим ЧС из-за мощных наводнений, вызванных ливнями. Погиб один человек, несколько жителей считаются пропавшими без вести.

В канадской провинции Британская Колумбия введен режим ЧС из-за мощных наводнений, вызванных ливнями. Погиб один человек, несколько жителей считаются пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Власти распорядились об эвакуации из затопленных районов около 18 тыс. человек. Как отмечают эксперты, наводнения такого масштаба случаются в Канаде лишь раз в 500 лет. За 24 часа количество осадков в провинции достигло месячного уровня. В отдельных районах количество осадков в три раза превышало рекордные показатели.

Вызванные ливнями оползни разрушали дома и объекты инфраструктуры, заблокировали железнодорожные магистрали, размыты отдельные участки главной автомобильной трассы — Трансканадской магистрали, связывающей запад Канады с центром и востоком страны. Перекрытыми оказались дороги к грузовому морскому порту Ванкувера.

Правительство Канады одобрило предоставление федеральной помощи пострадавшей провинции. Руководство ВВС направило в Британскую Колумбию 408 тактических вертолетных эскадрилий.