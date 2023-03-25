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На западе Франции сожгли несколько полицейских машин в ходе беспорядков

На западе Франции сожгли несколько полицейских машин в ходе беспорядков В ходе столкновений на западе Франции несколько полицейских автомобилей, стоящих по периметру поля, подожгли при помощи бутылок с горючей смесью. По предварительным данным, задержано 11 человек, столкновения продолжаются.
Другие страны
25 марта 2023 г. 17:28
На западе Франции сожгли несколько полицейских машин в ходе беспорядков

В ходе столкновений на западе Франции несколько полицейских автомобилей, стоящих по периметру поля, подожгли при помощи бутылок с горючей смесью. По предварительным данным, задержано 11 человек, столкновения продолжаются.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французские источники.

Беспорядки начались на манифестации против создания оросительных бассейнов для сельскохозяйственных нужд близ коммуны Сен-Солин на западе Франции. Согласно кадрам с мест, которые транслирует в прямом эфире телеканал BFM, группы радикалов в защитной экипировке и с самодельными щитами вступили в столкновение с правоохранителями.

Несмотря на запрет местной префектуры, в полях близ этой коммуны собрались около 6 тыс. демонстрантов, в том числе семьи с детьми. В то же время префект департамента Дё-Севр Эмманюэль Дюбэ еще до начала протестного марша предупреждала о том, что в этот район съехалось до тысячи радикалов, хорошо экипированных и вооруженных. У нескольких задержанных, например, конфисковали шары для петанка (обычно весят до 800 грамм), пиротехнику, газовые баллоны и холодное оружие.

Протест против строительства оросительных бассейнов в районе коммуны Сен-Солин продолжается с прошлого года. В общей сложности проект департамента включает планы по созданию 16 таких водоемов суммарным объемом в несколько сотен тысяч кубометров воды.

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