​В канун Рождества на юго-восток США обрушились мощные торнадо

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В канун Рождества по штатам Миссисипи, Луизиана, Джорджия пронеслись торнадо. Как сообщает Report, более всего пострадал штат Миссисипи, где погибли по меньшей мере четыре человека. Несколько десятков местных жителей получили травмы. В двух округах штата - Мэрион и Джонс - введен режим чрезвычайного положения. Более восьми тысяч домов остались без света из-за обрыва линий электропередачи. В больнице округа Мэрион, переполненной пострадавшими, пришлось задействовать запасной генератор. Повреждено множество зданий. Ветер срывал крыши с домов, переворачивал автомобили, валил деревья, многие улицы оказались блокированы.

В городке Энтерпрайз выпал град размером с мяч для гольфа. В городе Коламбия серьезно повреждено здание универмага "Уолмарт", а также все машины, находившиеся в это время на стоянке возле магазина. В городке Самралл, неподалеку от Коламбии, ветер, сопровождаемый ливнем, сорвал крышу с детского сада. Помещение затопило. К счастью, никто из детей и персонала не пострадал - всех благополучно эвакуировали в расположенное по соседству здание банка, оказавшееся более крепким.

Из-за непогоды многие американцы не успели вовремя добраться до дома к началу рождественских праздников. На юго-востоке страны были отменены около 500 авиарейсов.