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    ​На юге Казахстана произошла перестрелка

    В результате инцидента пострадали два человека

    Баку. 19 Июня. REPORT.AZ/ Сотрудник полиции и еще один человек пострадали в результате перестрелки, которая произошла на юге Казахстана, в городе Тараз (административный центр Жамбылской области).

    Как передает Report, об этом сообщили в Департаменте внутренних дел (ДВД) Жамбылской области.

    При проведении оперативно-профилактического мероприятия "Борышкер" в одном из микрорайонов Тараза во время проверки "неизвестный произвел выстрел из неустановленного оружия в сотрудника полиции", отметили в ДВД. Полицейский ранил стрелявшего при задержании.

    И злоумышленник, и страж порядка госпитализированы. По данным полиции, задержанный "состоял на учете в полиции". В ведомстве уточнили, что он "не является религиозным экстремистом".

    "В настоящее время проводится следственно-оперативное мероприятие по установлению обстоятельств и всех участников происшествия. Подробности произошедшего устанавливаются", - добавили в ДВД области.

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