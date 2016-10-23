На юге Алеппо сирийская армия перешла в наступление

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Сирийская армия и отряды ополчения перешли в наступление на юге Алеппо после взятия стратегических высот.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, сирийские военные закрепились на высоте, где расположена боевая часть ПВО и соседняя вышка "Сириятел".

Правительственные войска при поддержке авиации и артиллерии перешли в наступление и продвигаются к господствующим высотам близ жилого квартала 1070.

Террористы оказывают ожесточенное сопротивление. Позиции армии и ополчения подвергаются интенсивному минометному обстрелу. Боевики бьют неприцельно по высотам армии.

В первые часы наступление сирийским военным удалось уничтожить три танка радикальных группировок.