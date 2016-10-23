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    На юге Алеппо сирийская армия перешла в наступление

    Террористы оказывают ожесточенное сопротивление

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Сирийская армия и отряды ополчения перешли в наступление на юге Алеппо после взятия стратегических высот.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, сирийские военные закрепились на высоте, где расположена боевая часть ПВО и соседняя вышка "Сириятел".

    Правительственные войска при поддержке авиации и артиллерии перешли в наступление и продвигаются к господствующим высотам близ жилого квартала 1070.

    Террористы оказывают ожесточенное сопротивление. Позиции армии и ополчения подвергаются интенсивному минометному обстрелу. Боевики бьют неприцельно по высотам армии.

    В первые часы наступление сирийским военным удалось уничтожить три танка радикальных группировок.

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