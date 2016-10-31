На выборах президента Молдавии лидирует Игорь Додон

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Глава Партии социалистов Игорь Додон лидирует с 55,01% после подсчета более 32% голосов на выборах президента Молдавии, следует из данных ЦИК, опубликованных на официальном сайте.

Как передает Report, Игорь Додон набирает 55,01% или 119 616 голосов, Майя Санду — 30,69% или 66 726 голосов.

Прямые выборы президента состоялись в Молдавии в воскресенье. Для победы в первом туре кандидату в президенты Молдавии необходимо набрать 50% плюс один голос. На пост главы республики претендуют девять кандидатов.

Основная борьба на президентских выборах разворачивается между сторонниками сближения с Россией и приверженцами евроинтеграции. Так, за возобновление сотрудничества и укрепление связей с РФ выступают лидер социалистов Додон и кандидат от "Нашей партии" Дмитрий Чубашенко. Остальные участники президентской гонки поддерживают евроинтеграцию.