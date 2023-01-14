На выборах президента Чехии лидирует экс-премьер Андрей Бабиш

Бывший премьер-министр и лидер политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш лидирует на выборах президента Чехии, первый тур которых состоялся в пятницу и субботу.

Бывший премьер-министр и лидер политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш лидирует на выборах президента Чехии, первый тур которых состоялся в пятницу и субботу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, информационное агентство CTK.

Чешское статистическое управление сообщило, что Бабиш получил поддержку 42,8% избирателей, голоса которых были подсчитаны в течение 20 минут после закрытия избирательных участков республики. Его основной соперник, генерал армии ВС Чехии Петер Павел, заручился голосами 30,1% избирателей.