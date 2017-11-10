На востоке Саны уничтожены 17 повстанцев

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В результате боев между проправительственными силами Йемена и повстанцами из движения "Ансаруллах" (хуситы) в районе Нехм к востоку от столицы Саны убито 17 хуситов, десятки получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил представитель командования войск Йемена Абдуллах Шендики.

По его словам, проправительственным войскам удалость добиться значительных успехов в данном районе Йемена. Уничтожено три бронетранспортера и пять автомобилей повстанцев.

Активную поддержку сторонникам законных властей оказывают силы Международной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт.