На востоке Мьянмы обнаружили не менее 35 обгоревших тел

Обгоревшие останки по меньшей мере 35 человек, в том числе детей, были обнаружены в субботу возле деревни на востоке штата Карен в Мьянме.

Обгоревшие останки по меньшей мере 35 человек, в том числе детей, были обнаружены в субботу возле деревни на востоке штата Карен в Мьянме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Myanmar NOW, ссылаясь на представителей вооруженной этнической группы "Каренский национальный союз" (КНС) и местных жителей.

По сведениям издания, тела были найдены в восьми автомобилях. Представители КНС обвинили в случившемся военных Мьянмы, которые находились в данном районе в пятницу.

Представитель "Каренского национального союза" сообщил, что на месте происшествия сначала был замечен густой дым от горящих автомобилей, но обнаружить останки людей удалось не сразу из-за сильного пламени. "Мы не знаем точно, сколько женщин, мужчин и детей среди (погибших)", - сказал представитель КНС порталу, добавив, что тела не поддаются идентификации.

Между тем международная неправительственная организация "Спасем детей" (Save the Children) заявила, что двое ее сотрудников, которые ранее работали в близлежащем районе, пропали. Глава организации осудил нападение на мирных жителей, назвав его нарушением международного гуманитарного права.