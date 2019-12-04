На востоке Афганистана ранен известный японский врач, пятеро его спутников убиты

Японский врач и глава неправительственной организации "Пешаварское общество" Тэцу Накамура получил огнестрельные ранения на востоке Афганистана, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Его автомобиль попал в засаду в провинции Нангархар.

73-летний Т.Накамура доставлен в госпиталь. По некоторым данным, пятеро спутников доктора во время нападения были убиты.

Отмечается, что доктор Т.Накамура из японского города Фукуока многие годы занимается благотворительной и медицинской деятельностью в Афганистане. В 2000 году во время засухи в этой стране он сумел привлечь средства для строительства оросительных систем в пострадавших районах.

В 2018 году правительство Афганистана наградило Т.Накамуру орденом.