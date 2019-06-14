​На восстановление Нотр Дама внесли лишь 9% из обещанных пожертвований

Всего 9% из обещанных пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери внесены спустя почти два месяца после пожара.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, речь идет о 80 млн евро из общей суммы в 850 млн, предложенной четырем фондам и государству.

Средства вносятся главным образом частными лицами посредством банковских переводов и чеков. 200 млн евро от семьи Арно и принадлежащей ей группы LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy и 100 млн евро от семейства французских бизнесменов-миллиардеров Пино, владеющего компаниями Artemis и Kering, будут перечисляться постепенно на конкретные этапы реконструкции в соответствии со сметой.

Некоторые компании и частные лица уже заявили, что откажутся от намерений вносить пожертвования, поскольку кампания по сбору средств и без их помощи проходит успешно.

Отметим, что крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. ЧП может быть связано с реставрационными работами.

Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По словам прокурора, приоритетной является версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.