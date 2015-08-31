20-ти километровая пробка образовалась на трассе из Венгрии в Австрию

Баку. 31 Августа. REPORT.AZ/ Пробка длиной 20 километров образовалась на трассе, ведущей из Венгрии в столицу Австрии Вену, после усиления проверки транспортных средств на границе двух стран, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Затруднения движения наблюдаются не только на основной автомагистрали, но и на дублирующей дороге, сообщил представитель государственной дорожной организации Мадьяр Козут (Magyar Kozut).

Власти Австрии ужесточили проверки транспортных средств, прибывающих из Венгрии, после гибели десятков беженцев, которые задохнулись в грузовике с венгерскими номерами. По последним данным, жертвами инцидента стали более 70 человек.