​На Украине число зараженных коронавирусом превысило тысячу

Число заболевших коронавирусом COVID-19 на Украине возросло с 942 до 1 072, всего зафиксировано 27 летальных случаев, 23 человека выздоровели.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья минздрава Украины.

"Подтверждено 1 072 случая COVID-19. Всего зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19 на Украине. В общем 23 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщила пресс-служба в Facebook.

Ранее, минздрав сообщал о 942 заболевших, 19 выздоровевших и 23 летальных случаях.