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    На Терезу Мэй готовилось покушение

    В подготовке покушения на Мэй были задержаны два человека

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Руководитель службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер заявил, что службы безопасности предотвратили покушение на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Independent.

    По данным издания, по подозрению в подготовке покушения на Мэй в ходе рейдов в Лондоне и Бирмингеме на прошлой неделе были задержаны два человека, им предъявлены обвинения по статье о терроризме. 

    Сообщается, что покушение готовили исламисты, их план предполагал взрыв бомбы у резиденции премьера и затем атаку с ножами.

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