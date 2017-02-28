 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На Сицилии началось извержение вулкана Этна - ВИДЕО

    Национальный институт геофизики и вулканологии Италии: Извержение в настоящее время не представляет опасности для людей

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ На итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна, cообщает Report cо ссылкой на итальянские СМИ. 

    По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, извержение в настоящее время не представляет опасности для людей. Аэропорт Катании работает в штатном режиме.

    Последняя серия извержений вулкана Этна произошла  в мае 2016 года. 

    Вулкан Этна является самым высоким в Европе. Высота Этны составляет более 3,2 тыс. м и меняется после извержения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi