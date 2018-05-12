На северо-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5.1

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в северо-западной префектуре Японии Нагано.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Главное метеорологическое управление страны.

Очаг землетрясения залег на глубине 10 километров. Максимальная сила ощутимых толчков составила пять баллов по японской семибальной шкале. Толчки различной силы ощущались еще в 12 префектурах.

Информации о пострадавших и разрушениях к этому часу нет. Угрозы цунами нет.