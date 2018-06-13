На севере Индии 17 человек погибли при ДТП с автобусом

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17 человек погибли, 12 получили ранения в результате крупного ДТП, которое произошло cегодня утром в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как утверждают медики, при аварии ранения получили 12 человек, трое из которых находится в критическом состоянии. Среди пострадавших — водитель автобуса. Ожидается, что в скором времени он даст показания полиции, которые должны прояснить обстоятельства произошедшего.

Иные детали происшествия уточняются. Власти ведут расследование инцидента.