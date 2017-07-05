На севере Франции прошла масштабная антитеррористическая спецоперация

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Масштабная полицейская спецоперация, участие в которой принимали и сотрудники антитеррористических подразделений, прошла в департаменте Нор на севере Франции, передает газета La Voix Du Nord, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что в ходе операции полиция выбила дверь в один из жилых домов. Также говорится, что некий молодой человек пустился в бега, но потом был найден и задержан.

Утром полицейские также произвели обыск в припаркованном неподалеку автомобиле Renault Scenic. Для обследования машины привлекались собаки, натренированные на поиск оружия.