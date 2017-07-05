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    На севере Франции прошла масштабная антитеррористическая спецоперация

    Антитеррористическая операция прошла в департаменте Нор

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Масштабная полицейская спецоперация, участие в которой принимали и сотрудники антитеррористических подразделений, прошла в департаменте Нор на севере Франции, передает газета La Voix Du Nord, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Сообщается, что в ходе операции полиция выбила дверь в один из жилых домов. Также говорится, что некий молодой человек пустился в бега, но потом был найден и задержан.

    Утром полицейские также произвели обыск в припаркованном неподалеку автомобиле Renault Scenic. Для обследования машины привлекались собаки, натренированные на поиск оружия.

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