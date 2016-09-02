На север Флориды обрушился первый за 11 лет ураган

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Ураган Эрмина обрушился на север штата Флорида, став первым ураганом на территории этого штата за последние 11 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, в трех американских штатах - Джорджия, Флорида и Северная Каролина - введен режим чрезвычайной ситуации.

Порывы ветра достигают 130 км в час.

В столице Флориды, городе Таллахасси, уже около 70 тыс. домов остались без электричества.

Метеорологи предупреждают о риске наводнений.

Последним ураганом во Флориде был ураган Уилма в октябре 2005 года. Тогда погибли пять человек. Ликвидация последствий причиненного им ущерба обошлась в 23 млрд. долларов.