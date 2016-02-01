На празднике в Мексике убиты 11 человек

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Одиннадцать человек погибли в муниципии Койука мексиканского штата Герреро на так называемом "празднике 15-летия". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил губернатор штата Эктор Астудильо Флорес.

"По информации, которой мы обладаем, был "праздник 15-летия", там была проблема, и погибли 11 человек", — заявил Флорес. Этот праздник очень популярен в Мексике, его устраивают для всех девушек, достигших этого возраста, обычно на него собираются сотни гостей.

По словам губернатора, после поступления сигнала об убийстве к месту происшествия выдвинулись полицейские силы, однако по приезду они были обстреляны неизвестными бандитами. О потерях среди сотрудников правоохранительных органов не сообщается.

Сейчас на место стянуты дополнительные силы полиции и армии, власти начали расследование обстоятельств происшедшего.