На оружейном заводе в турецком городе Конья произошел пожар
- 14 сентября, 2025
- 16:20
На оружейном заводе в турецком городе Конья произошел пожар.
Как передает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент произошел в районе Бейшехир, в квартале Узюмлю.
Огонь вспыхнул в помещении, которое использовалось как склад.
На место происшествия прибыли пожарные расчеты, бригады скорой помощи и сотрудники жандармерии.
Причины возгорания пока не установлены.
Сведений о погибших или пострадавших не поступало.
