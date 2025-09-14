Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    На оружейном заводе в турецком городе Конья произошел пожар

    Другие страны
    • 14 сентября, 2025
    • 16:20
    На оружейном заводе в турецком городе Конья произошел пожар

    На оружейном заводе в турецком городе Конья произошел пожар.

    Как передает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент произошел в районе Бейшехир, в квартале Узюмлю.

    Огонь вспыхнул в помещении, которое использовалось как склад.

    На место происшествия прибыли пожарные расчеты, бригады скорой помощи и сотрудники жандармерии.

    Причины возгорания пока не установлены.

    Сведений о погибших или пострадавших не поступало.

    Türkiyədə silah zavodu yanır

