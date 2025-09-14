Türkiyədə silah zavodu yanır
Digər ölkələr
- 14 sentyabr, 2025
- 16:00
Türkiyənin Konya şəhərindəki silah zavodunda yanğın başlayıb.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Beyşehir rayonundakı Üzümlü məhəlləsində qeydə alınıb.
Yanğın anbar olaraq istifadə edilən yerdən başlayıb.
Hadisə yerinə yanğınsöndürən, təcili tibbi yardım və jandarm əməkdaşları cəlb olunub.
Yanğının səbəbi bəlli deyil.
Hadisə nəticəsində ölən və yaralanan olması barədə məlumat yoxdur.
Son xəbərlər
16:27
Foto
Prezident Xocalı rayonunun Şuşakənd kəndində olubDaxili siyasət
16:13
Abşeronda elektrik cərəyanı 64 yaşlı ustanı vuraraq öldürübHadisə
16:11
Estoniya Ukrayna üçün silah alışını maliyyələşdirəcəkDigər ölkələr
16:00
Türkiyədə silah zavodu yanırDigər ölkələr
15:55
Foto
İlham Əliyev Qırmızı Bazar, Hadrut qəsəbələri və Sos kəndinin sakinləri ilə görüşübDaxili siyasət
15:53
Babək rayonunun Cəhri qəsəbəsi və Gülşənabad kəndində işıq olmayacaqEnergetika
15:39
"Real" 16 il sonra La Liqanın ilk dörd turunda ardıcıl qələbələr qazanıbFutbol
15:35
Türkiyədə silahlı toqquşma olub, bir nəfər ölüb, üç nəfər yaralanıbRegion
15:19