Türkiyədə silah zavodu yanır

    Türkiyənin Konya şəhərindəki silah zavodunda yanğın başlayıb.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Beyşehir rayonundakı Üzümlü məhəlləsində qeydə alınıb. 

    Yanğın anbar olaraq istifadə edilən yerdən başlayıb. 

    Hadisə yerinə yanğınsöndürən, təcili tibbi yardım və jandarm əməkdaşları cəlb olunub.

    Yanğının səbəbi bəlli deyil. 

    Hadisə nəticəsində ölən və yaralanan olması barədə məlumat yoxdur. 

    На оружейном заводе в турецком городе Конья произошел пожар

