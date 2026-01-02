İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Gürcüstanın Azərbaycandan çay alışına çəkdiyi xərci 3 dəfə artıb

    Biznes
    • 02 yanvar, 2026
    • 11:24
    Gürcüstanın Azərbaycandan çay alışına çəkdiyi xərci 3 dəfə artıb

    Ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Gürcüstan Azərbaycandan 2,75 milyon ABŞ dolları dəyərində çay idxal edib.

    "Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisi ilə müqayisədə 5,6 % çoxdur.

    Təkcə ötən ilin noyabr ayında isə Gürcüstan Azərbaycandan 419 min ABŞ dolları dəyərində çay alıb. Bu, bir il əvvəlki göstəricidən 3 dəfə çoxdur.

    Ötən ilin ilk 11 ayında Gürcüstan xarici ölkələrdən 10,32 milyon ABŞ dolları dəyərində çay alıb ki, bu da 1 il əvvəlki göstəricidən 27 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Gürcüstan Rusiyadan 2,63 milyon ABŞ dolları, Şri Lankadan 2,61 milyon ABŞ dolları, Türkiyədən 479 min ABŞ dolları, Keniyadan 475 min ABŞ dolları dəyərində çay idxal edib.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Gürcüstan xaricdən 9,44 milyon ABŞ dolları dəyərində çay alıb ki, bunun da 2,95 milyon ABŞ dolları Azərbaycanın payına düşüb.

    Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsi Çay

    Son xəbərlər

    11:24

    Gürcüstanın Azərbaycandan çay alışına çəkdiyi xərci 3 dəfə artıb

    Biznes
    11:09

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    Daxili siyasət
    11:09

    Hikmət Hacıyev: Biz Tramp administrasiyasının tam dəstəyinə malikik

    Xarici siyasət
    11:00
    Rəy

    Dünya siyasəti: 2025-ci ilin əhəmiyyətli hadisələri və 2026-cı ilə ötürülən miras

    Analitika
    10:54

    Serxio Ramos İspaniya klubunun prezidenti ola bilər

    Futbol
    10:43
    Video

    Bəzi rayonlarda qar yağır, külək güclənir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:37

    Naxçıvanın bir hissəsində su olmayacaq

    İnfrastruktur
    10:34

    KİV: Kim Çen Inın qızı ilk dəfə Kim ailəsinin məqbərəsində anım mərasimində iştirak edib

    Digər ölkələr
    10:14

    Milli Qəhrəman, şəhid general-mayor Polad Həşimovun doğum günüdür

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti