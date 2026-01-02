Грузия втрое увеличила расходы на импорт чая из Азербайджана

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Бизнес
    02 января, 2026
    • 12:01
    Грузия в январе-ноябре 2025 года импортировала из Азербайджана чай на сумму $2,75 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, это на 5,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    В ноябре прошлого года Грузия закупила чай из Азербайджана на сумму $419 тыс., что втрое больше, чем годом ранее.

    За 11 месяцев прошлого года Грузия закупила чай из зарубежных стран на сумму $10,32 млн, что на 27% больше, чем годом ранее.

    В 2024 году Грузия импортировала чай на сумму $9,44 млн, из которых $2,95 млн пришлось на долю Азербайджана.

