Грузия втрое увеличила расходы на импорт чая из Азербайджана

Грузия в январе-ноябре 2025 года импортировала из Азербайджана чай на сумму $2,75 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, это на 5,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В ноябре прошлого года Грузия закупила чай из Азербайджана на сумму $419 тыс., что втрое больше, чем годом ранее.

За 11 месяцев прошлого года Грузия закупила чай из зарубежных стран на сумму $10,32 млн, что на 27% больше, чем годом ранее.

В 2024 году Грузия импортировала чай на сумму $9,44 млн, из которых $2,95 млн пришлось на долю Азербайджана.