На месторождении "Западная Курна-1" в Ираке разбился БПЛА
Другие страны
- 31 марта, 2026
- 12:02
БПЛА разбился на территории месторождения "Западная Курна-1" в провинции Басра на юге Ирака.
Как передает Report, об этом сообщает местное агентство INA.
Пострадавших нет.
Кроме того, по данным агентства, обломки ракеты упали на жилой дом в районе Эт-Тартар на западе страны. Инцидент обошелся без жертв.
