İraqda "Qərbi Qurna-1" yatağında PUA qəzaya uğrayıb
Digər ölkələr
- 31 mart, 2026
- 12:30
İraqın cənubundakı Bəsrə əyalətindəki "Qərbi Qurna-1" yatağının ərazisində pilotsuz uçuş aparatı (PUA) qəzaya uğrayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli INA agentliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, zərərçəkən yoxdur.
Bundan əlavə, agentliyin məlumatına görə, raketin qalıqları ölkənin qərbindəki Ət-Tartar rayonunda yaşayış evinə düşüb.
